Учет и налоги. Бухгалтерско-правовой альманах. http://www.uin.in.ua/

Железноводск - необыкновенный город, в структуре кавказских минеральных вод. Оцепленный лесом и горами Железной, Бештау, Развалкой, Медовой и другими. Размещен в северной региона, в долине Железноводской. Что создало неповторимый горно - лесной климат, подобный с природой Средних Альп- с идеально чистым воздухом, шикарными видами и нетронутой природой.
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Воды эти необыкновенны, не только по формуле, но и по температуре источников. Уникальные минеральные воды используются для излечения желудочно - кишечного тракта, урологических заболеваний, при сбое метаболизма
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